Cristina Ferreira já está de olhos postos no futuro e portanto... no seu casamento. A apresentadora abordou o assunto no programa 'Dois às 10' durante uma conversa com Rui Simões, namorado de Mafalda Castro, e com Maria Cerqueira Gomes.

"Nós vamos fazer o casamento da Maria e depois fazemos o meu. Começa pelo teu", brincou Cristina.

"Não dá muita sorte, porque o Bruno de Carvalho foi o último e aquilo não correu muito bem", notou Maria, lembrando a separação do antigo presidente do SCP e de Liliana Almeida anunciada recentemente.

Cristina realçou que é preciso olhar para o lado positivo, uma vez que o casamento da infanta Francisca, filha dos duques de Bragança, também foi transmitido pela TVI e esta continua casada.

Recorde-se que Cerqueira Gomes namora com o toureiro espanhol Cayetano Rivera. Já Cristina mantém um romance com João Monteiro.