Helena Coelho resolveu partilhar com os seguidores do Instagram um vídeo que pode 'salvar' as futuras mamãs. A digital influencer, que deu à luz a primeira filha há dois anos, resolveu dar as suas dicas sobre o que levar na mala de maternidade.

"Está na hora de fazer a tua mala de maternidade e ainda não fizeste? Este vídeo é para ti", começou por referir nas imagens.

"Levei muito mais coisas para a maternidade, mas quando saí de lá e pus nas minhas notas o que é que realmente usei, o que foi inútil e o que deveria ter acrescentado", explicou ainda.

Eis abaixo as imagens completas:

Siga o link

Helena Coelho, recorde-se, é mãe da pequena íris, fruto da relação de longa data com Paulo Furtado.

Leia Também: Helena Coelho em divertido vídeo com a filha. "Tinha de ficar eternizado"