Esta quinta-feira, dia 12, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais relativamente ao coronavírus foi o facto de muitos supermercados terem ficado com as prateleiras vazias. Não tendo ficado indiferente a isto, António Raminhos publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual partilhou com os seguidores a sua experiência.

"Acabamos de chegar do supermercado onde fomos fazer compras normais, vá, e eu fiquei chocado com o que lá vi. Era carrinhos à pinha", começa por referir.

"Percebi que a maior parte das pessoas não vai morrer do corona, mas sim das m***** que comprou. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, devem pensar assim: 'O quê? Vem aí uma pandemia? Rápido, precisamos de mais coca-cola e batatas fritas’", adianta.

"Vi carrinhos em que não sei se as pessoas estavam a preparar para uma quarentena ou para a noite de ano novo", ironizou ainda.

Ora veja...

