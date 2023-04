A família real britânica esteve em festa este fim de semana. O príncipe Louis, filho mais novo do príncipe William e de Kate Middleton, completou cinco anos no domingo, dia 23 de abril, como o Fama ao Minuto assinalou com uma galeria de imagens do menino.

Por sua vez, a realeza também destacou a data nas redes sociais, como tem sido habitual, com a divulgação de novas imagens do menino, que é agora o quarto na linha de sucessão ao trono britânico.

Numa das referidas fotografias, Louis aparece em cima de um carrinho de mão, a ser empurrado pela mãe, Kate Middleton, princesa de Gales. Noutra podemos ver o menino mais de perto.

De recordar que o príncipe William e Kate são ainda pais do príncipe George, de nove anos, e da princesa Charlotte, de sete.

