Joana Barrios tornou-se conhecida do grande público desde que Cristina Ferreira decidiu torna-la na cozinheira oficial de o' Programa da Cristina', da SIC. Desde então, a atriz tornou-se presença assídua no formato e até já conquistou o papel de apresentadora, ao lado de João Paulo Sousa, durante as férias de Cristina.

Joana marca o público pela alegria e, claro, pelos looks irreverentes com os quais surge em público. Mas será que esta irreverência já se fazia sentir em criança?

Espreite a galeria para ver os melhores tesourinhos de infância de Joana Barrios.

Leia Também: Alerta tesourinho! Catarina Furtado era assim na sua juventude