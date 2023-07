Fanny Rodrigues passou os últimos dias de férias. A apresentadora de 'Somos Portugal' esteve em Espanha, onde diz ter vivido uma semana "cheia de amor".

Através da sua conta oficial de Instagram, Fanny revelou quem foi a sua companhia: o filho, Diego, e a mãe.

Já no fim do merecido descanso e a poucas horas de voltar ao trabalho, a comunicadora e antiga participante da 'Casa dos Segredos' mostrou as melhores fotografias das férias.

