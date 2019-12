Clã Aveiro dá que falar

A família Aveiro foi a grande protagonista do mês de junho. As luxuosas férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez com os filhos deixaram o clã no centro das atenções depois de a imprensa internacional dar conta do exorbitante valor dos dias de descanso na Grécia: 8 mil euros por noite, um total de 56 mil euros.

Mas foi Alicia Beatriz, sobrinha do craque, que liderou no que toca a atenções. A filha de Hugo Aveiro foi acusada de viver às custas do tio após partilhar uma foto junto de um jacuzzi também durante as férias. Uma imagem que suscitou várias críticas e que levou a jovem de 21 anos responder a uma internauta: "Sou muito agradecida ao meu tio por todos os momentos que ele me proporciona e ele sabe disso. Comentários como este só demonstram a pessoa pequena que você é".

Julho

Jessica Athayde e a nova vida no papel de mãe

Jessica Athayde é uma das sérias candidatas ao título de mãe do ano. Depois de uma gravidez marcada pelos enjoos, polémicas e críticas motivadas pela sua sinceridade em admitir que detestou estar grávida, o mundo da atriz mudou a 8 de junho. Nasceu o bebé Oliver e com ele uma nova Jessica. Um mês depois, em julho, um desabafo sobre a maternidade prendeu os leitores: "Eu já tive uma casa que era minha. Agora vivo numa casa que é do Oliver".

O ano da atriz ficou ainda marcado pelo fim da relação com Diogo Amaral, aos três meses de vida de Oliver o casal assumiu a separação.

No caso de Diogo Amaral, este foi ainda o ano em que o ator assumiu publicamente ter estado viciado em drogas.

Agosto

Ângelo Rodrigues vence infeção que quase lhe tirou a vida

Estávamos já no fim de agosto quando uma notícia inesperada veio tornar menos cor-de-rosa o mundo dos famosos. Ângelo Rodrigues foi internado nos cuidados intensivos em estado grave devido a uma infeção provocada por uma alegada injeção de testosterona.

O prognóstico era reservado e chegou a temer-se o pior ao ser confirmado que o ator estava em coma induzido. Dias depois, uma notícia trouxe nova cor e tornou-se a mais lida do mês: Ângelo Rodrigues saiu do coma. O pior tinha passado. Seguiram-se meses de recuperação e o regresso ao trabalho ainda antes do final do ano.

Setembro

O 'adeus' a Roberto Leal e a Eduardo Beauté

O mês de setembro ficou marcado por duas grandes perdas. Eduardo , o eterno cabeleireiro dos famosos, foi encontrado morto em casa, a 7 de setembro. Tinha 52 anos e três filhos em comum com o ex-marido, Luís Borges. A sua 'despedida' foi emocionada e juntou alguns dos maiores nomes do panorama artístico nacional.

Oito dias depois, a 15 de setembro, o país voltava a ficar de luto. Roberto Leal perdeu aos 67 anos a luta contra o cancro com o qual lutava há dois anos. Portugal e Brasil, país onde vivia há vários anos, voltaram a unir-se para juntos chorarem a perda de um artista que marcou gerações.

Outubro

Conto de fadas 'quebrou' com abraço de Leonor e Letizia

O dia 18 de outubro de 2019 ficou marcado na história de Espanha como o início do legado da princesa Leonor, filha dos reis Felipe VI e Letizia. A sua caminhada em direção ao trono deu-se com o primeiro discurso público na entrega dos Prémios Princesa de Astúrias.

Após assumir o seu compromisso de "entrega e esforço" em "servir o país e os espanhóis", num discurso que contou ainda com uma homenagem à avó, a rainha emérita Sofia, Leonor cumprimentou os pais e a irmã, e foi o abraço 'gélido' à mãe que marcou a noite. A imagem tornou-se viral.

Novembro

A vida prega uma enorme partida a Maria Rueff. A atriz de 47 anos sofreu um enfarte de miocárdio tendo sido depois submetida a um cateterismo. A artista permaneceu alguns dias internada no Hospital de Santa Marta, onde recebeu a visita de alguns amigos, como foi o caso de Herman José e ainda João Baião. Entretanto já recuperada, Maria Rueff voltou à televisão na cerimónia do ‘Natal nos Hospitais’.

Dezembro

Cláudia Vieira realizou um dos seus maiores sonhos: ser mãe pela segunda vez dando uma irmã à filha mais velha, Maria. Caetana, fruto do relacionamento da atriz de 41 anos com o empresário João Alves, nasceu no dia 1 de dezembro, mais cedo do que o previsto.

Este ano foi, de resto, recheado de nascimentos de bebés, com várias celebridades a terem sido mamãs e papás, tais como Sílvia Alberto, Inês Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, Katia Aveiro, Liliana Filipa, Helena Costa, Sara Barradas, a filha mais nova de Cinha Jardim - Isaurinha, Melânia Gomes, Manuel Melo, João Baptista, Leandro e Filipa Gomes.

Para 2020 aguarda-se o nascimento do quarto filho de Carolina Patrocínio.

As mais lidas do ano:

Janeiro - Marcelo Rebelo de Sousa surpreende Cristina Ferreira em estreia

Fevereiro - Lady Gaga 'quebra silêncio' sobre Bradley Cooper após Óscares

Março - Luciana Abreu confirma divórcio

Abril - Fotos provam relação de Margarida Aranha com homem 40 anos mais velho

Maio - Nasceu o bebé real! Meghan Markle e Harry já são pais

Junho - Acusada de viver às custas do tio, sobrinha de Ronaldo responde à letra

Julho - "Eu já tive uma casa que era minha. Agora vivo numa casa que é do Oliver"

Agosto - Há novidades sobre Ângelo Rodrigues. Ator "já não se encontra em coma"

Setembro - Galeria: Famosos prestam última homenagem a Eduardo Beauté

Outubro - Conto de fadas 'quebrou' com abraço de Leonor e Letizia

Novembro - Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio

Dezembro - Já nasceu a segunda filha de Cláudia Vieira. Eis a primeira foto da bebé