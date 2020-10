Manuel Luís Goucha foi, esta quinta-feira, uma das apostas de Cristina Ferreira para a reta final do seu programa. Uma semana depois, o apresentador voltou ao 'Dia de Cristina' e desta vez para abraçar um novo desafio.

Goucha marcou presença no programa para juntamente com os chefs Rui Paula e Carlos Afonso ser o jurado de um concurso onde três aspirantes a cozinheiros disputavam o título de 'chef do Dia de Cristina'.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou com os seguidores as fotos que marcaram a sua participação no programa. Veja as imagens na galeria.

