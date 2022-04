João Manzarra continua a sua aventura pela América do Sul e uma das mais recentes paragens deixou os seguidores da sua conta de Instagram de boca aberta. O apresentador teve a oportunidade de conhecer Perito Moreno, o glaciar mais visitado do mundo, conforme explica.

"O Perito Moreno é um colosso de gelo. Com mais de 250 km2 de superfície, este clássico Patagónico, é o glaciar mais visitado do mundo. Ainda assim é apenas uma pequena amostra da era glaciar onde o branco dominava a paisagem. Teria sido muito complicado para os humanos viverem nesse período, o chão escorrega imenso e derrete com o xixi. Dizem. O frio também poderia ser um problema, tive algum, e com ele veio uma tosse suspeita", revela.

Veja as imagens impressionantes partilhadas pelo apresentador:

Leia Também: Viagem. João Manzarra mostra momentos com pinguins e fala de contratempos