João Manzarra continua em viagem, pela Argentina, e partilhou com os seguidores novos detalhes destes dias únicos.

Esta semana, o apresentador viveu momentos muito felizes, apesar de todo os contratempos, como relatou no Instagram.

"Dois contratempos levaram a uma das noites mais bonitas da viagem", começou por dizer, contando de seguida o que se passou.

"O primeiro foi no estacionamento da reserva de pinguins Punta Tombo. Saí do carro e aproximei-me do guarda parques para saber se estava bem parado. Quando aponto para a viatura ouve-se o som de uma pequena explosão vinda do local. Ficamos os dois atónitos, ele com a possibilidade de eu ser um feiticeiro ou um x-man, eu com todas as outras hipóteses que a minha imaginação elaborava. A cautelosa aproximação revelou o vidro da bagageira desfeito em pedaços. A causa é até hoje uma incógnita, o efeito foi uma tarde a conjeturar a causa rodeado por pinguins", relatou.

"O segundo retardante foi o caminho escolhido, nem sempre o mais curto é mais rápido, a terrível estrada de terra comprovou isso mesmo. Assim perante a impossibilidade de chegar ao meu destino a tempo, improvisei no escuro uma paragem junto à costa, na Baía Bustamante onde tudo foi perfeito até de manhã me aperceber que tinha mais um pneu para trocar", completou.

Leia Também: João Manzarra e as peripécias durante férias numa caravana