Embora nunca tenham confirmado, Liliana Filipa e Daniel Gregório pareciam ter-se separado no último verão, uma vez que nunca mais foram vistos juntos e passaram férias separados com os filhos.

Agora, a avaliar pela última publicação feita por ambos no Instagram, os ex-concorrentes da 'Casa dos Segredos' parecem estar juntos de novo.

Os dois aparecem num pequeno vídeo em frente à árvore de Natal com os filhos, Ariel Melody e Santi Marcel, todos de pijama, sendo o da mãe igual ao da filha e o do pai ao do filho.

"Feliz Natal! Que o espírito do Natal traga muita alegria e amor aos nossos corações, que renove esperanças, inspire gestos de bondade e a união familiar", começa por dizer o pequeno texto que acompanha o vídeo, no qual é ainda possível ver Daniel dar um beijinho a Liliana.

"Que as crianças continuem a espalhar sorrisos e que sejam a inspiração dos sonhos dos adultos", concluiu.

Leia Também: Liliana Filipa passeia no Central Park: "Sei que vou ter saudades"