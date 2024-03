Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não deixam de lado os treinos mesmo quando estão de férias. E fazem questão de mostrar isso mesmo aos seguidores.

O casal esteve a aproveitar as folgas do futebolista entre jogos e deslocaram-se para um resort de luxo na Arábia Saudita. Entre as várias imagens que mostraram do local, Georgina publicou na manhã desta quarta-feira um 'boomerang' em que ambos apareciam no ginásio.

Mas não ficou por aqui e destacou ainda na sua página um conjunto com várias imagens destes dias de descanso com CR7 e os filhos. Veja na galeria.

