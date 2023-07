Esta quarta-feira, 5 de julho, aconteceu a segunda coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla em Edimburgo, Escócia. O evento teve lugar na Catedral de St. Giles onde o soberano britânico foi presentado com Honras da Escócia, ou seja, as joias da coroa escocesas.

Pelas 14h05, iniciou-se um cortejo real que teve como ponto de partida o Palácio de Holyroodhouse em direção à Catedral de St. Giles. Por lá realizou-se o serviço de ação de graças, seguido de uma saudação de tiros.

A ocasião será concluída com uma exibição aérea dos Red Arrows, da Royal Air Force, que pintarão o céu de cores, tal como aconteceu na primeira coroação em maio, em Londres.

Trajados a rigor, Carlos III e Camilla envergaram vestes reais, destacando-se em particular os respetivos mantos.

Terminados os festejos, os monarcas terão pela frente a HolyroodWeek, uma semana exclusivamente dedicada à Escócia durante a qual o casal visitará vários locais do país.

