Já é oficial! O filho mais velho de Isabel II é agora o novo rei do Reino Unido. Carlos III foi proclamado rei numa cerimónia que decorreu este sábado, 10 de setembro, no palácio de St. James, em Londres.

Um momento que contou com a presença do príncipe William, filho mais velho de Carlos III, e a mulher do rei, Camilla, agora consorte.

Veja na galeria algumas imagens da cerimónia e do momento em que Carlos III falou pela primeira vez após ser proclamado rei.