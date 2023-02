O pequeno Vasco completou um ano no domingo, dia 5 de fevereiro, e a mamã Sandra Silva fez questão de mostrar aos seguidores todos os festejos.

Inicialmente, a atriz publicou um vídeo onde aparece junto da família a cantar os parabéns ao menino com um pequeno bolinho. "Os primeiros parabéns que cantámos na vida ao Vasco. Só me apetecia chorar. Obrigada por cada mensagem, cada palavra. Tenho a dizer que só me apetece chorar também com as mensagens dos nossos amigos e família… Estou muito emotiva. Um filho fazer anos é do caraças! E ninguém nos diz isto", disse.

"Fiz estes muffins em cinco minutos, mas esqueci-me de meter ovo. Não sei se foi por isso, mas ficaram baixinhos. Empilhei três. Farinha de alfarroba, de grão de bico e 1/2 banana madura, com um bocadinho de fermento. Por cima manteiga de amendoim, ele amou", acrescentou, partilhando a receita com os seguidores.

Mas não ficou por aqui e mais tarde mostrou a grande festa. "Obrigada vida", escreveu.

Leia Também: Sandra Silva assinala primeiro aniversário do filho com imagens únicas