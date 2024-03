O vídeo dos príncipes de Gales a passear num mercado de agricultores localizado em Windsor, gravado no passado fim de semana, terminou com algumas dúvidas sobre a saúde de Kate Middleton.

Pela primeira vez depois de passar por uma cirurgia abdominal em janeiro, a princesa foi vista em público e isso gerou uma certa tranquilidade na opinião pública, que ficou muito insatisfeita após a divulgação de uma imagem editada em Photoshop no passado dia 10, por ocasião do Dia da Mãe no Reino Unido.

No entanto, há uma questão que continua sem resposta: Quando voltaremos a ver Kate num ato público?

O Palácio de Buckingham informou logo em janeiro que a princesa retomaria a agenda oficial a seguir à Páscoa, mas não especificou em que data isso aconteceria ao certo, pelo que a imprensa britânica avança duas possíveis hipóteses.

Segundo a Hello!, Kate deverá regressar mais tarde, só após terminarem as férias escolares dos filhos, em meados de abril. Já outros meios de comunicação britânicos avançam com a possibilidade de a princesa aparecer em público já no próprio domingo de Páscoa, data em que a família real costuma ser vista a chegar à capela de São Jorge, em Windsor.

