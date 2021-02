Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz conduziram esta quarta-feira uma emissão especial da TVI: 'Estamos Aqui Por Si'. E foi precisamente no rescaldo desta maratona televisiva, entre as 10h00 e as 18h00, que Goucha decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram as mais divertidas imagens deste trio inesperado.

Diversão e muitas gargalhadas foram palavras de ordem nesta emissão, tal como revelam as imagens partilhadas pelo apresentador.

"O momento", foi a legenda escolhida por Goucha para acompanhar as várias fotografias, disponíveis na galeria, onde os três apresentadores quase choram a rir.

