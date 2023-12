Margarida Amaral Domingues tem partilhado um pouco do seu dia a dia desde que se mudou para Paris com o namorado, Gonçalo Ramos, que joga atualmente no PSG, e este domingo não foi exceção.

A repórter da Sport TV publicou um conjunto de fotografias encantadoras captadas na capital francesa enquanto passeava com o seu melhor amigo de quatro patas, um cãozinho que o casal adotou há cerca de dois meses chamado Boo.

"Um passeio de Natal com o meu amor", escreveu Margarida na legenda das fotografias, nas quais aparece com o 'salsicha' ao colo, uma publicação que recebeu já muitos comentários positivos.

Leia Também: Margarida Amaral Domingues muda de visual. A reação de Gonçalo Ramos