Na sua entrevista a Oprah Winfrey, Meghan Markle revelou que antes da cerimónia oficial, que aconteceu a 19 de maio, ela e o príncipe Harry casaram no âmbito de uma união secreta.

Neste momento, revela o jornal The Sun, apenas estiveram presentes os noivos, o arcebispo de Canterbury e uma aia do palácio. Aliás, tudo aconteceu nos jardins de Kensington, relata-se.

Entretanto, numa entrevista ao jornal La Repubblica, o arcebispo Welby já tinha negado que efetivamente tivesse acontecido um casamento legal, pelo que tudo terá sido apenas de caráter simbólico.

Tão simbólico, que o arcebispo vestiu-se com Elvis Presley (bem à moda de Las Vegas) e cantou alguns dos sucessos do músico, muito admirado pela ex-atriz.

"Foi um momento lindo, mas também um pouco bizarro, acho", descreve a testemunha não identificada. "Mantive-me perto e consegui ouvir a trocarem votos, como num casamento à séria", recorda.

A aia, que entretanto deixou de trabalhar no palácio, disse ainda que o arcebispo Welby cantou êxitos como 'I Can’t Help Falling In Love', 'Love Me Tender' e 'It’s Now Or Never'.

Por fim, Meghan pediu para que fosse interpretada a sua música preferida - 'Suspicious Minds'.

Curioso, não?

[Imagem da celebração do casamento secreto segundo o jornal The Sun]© Reprodução/TheSun

Esta é uma das imagens desse momento. Poderá ver tudo aqui.

