Depois de a semana ter sido marcada por um passeio de barco, que terminou com Cristianinho, de 10 anos, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, a mostrar os seus dotes a conduzir uma mota de água, a avó Dolores resolveu partilhar com os fãs novidades sobre as férias do menino na Madeira.

Este fim de semana, o clã celebrou o aniversário de um amigo da família, o senhor Agostinho.

"Parabéns, amigo Agostinho", escreveu a mãe de CR7 na legenda de uma foto onde posa ao lado do neto e do amigo.

