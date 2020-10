Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, que se preparam para em breve serem pais pela segunda vez, celebraram esta quinta-feira o quarto aniversário da cadela de estimação de ambos, a amorosa Roma.

O casal assinalou a data com uma "festa" de aniversário, onde nem o bolo e as velas faltaram.

Vestida a rigor, com um chapéuzinho de aniversário, Roma contou com a ajuda da primeira filha do casal para soprar as velas - a pequena Alice, de dois anos.

Veja as imagens da festa na galeria.

Leia Também: Andreia Rodrigues assinala aniversário da cadela Roma