Isabela Valadeiro comemorou o seu 27.º aniversário na sexta-feira, dia 1 de setembro, tendo partilhado na sua conta no Instagram algumas fotografias da festa este sábado.

Nas imagens pode ver-se a atriz num espaço exterior, com o bolo de aniversário e também ao lado do namorado, Carlos Ferra.

"Dia muito feliz & com muitooo amor, num sítio muito especial, no Alentejo, claro, onde quem recebe sabe realmente receber! Obrigada a vocês por todo o carinho e por estarem desse lado!

Sigo viagem com mais um ano, este vai ser maravilhoso!", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Leia Também: Isabela Valadeiro partilha 'tesourinho' único de infância