Johnny Depp está novamente em destaque na imprensa internacional, desta vez a razão prende-se ao facto de ter sido visto em público com um bengala.

De acordo com o Page Six, Johnny Depp foi fotografado na chegada a Boston na passada sexta-feira e estava a usar uma bengala como apoio enquanto caminhava, isto antes de realizar o espetáculo que tinha sido adiado em maio devido a uma lesão no tornozelo que o artista sofreu.

Ainda assim, Johnny Depp estava sorridente. Veja abaixo as imagens que estão já a circular nas redes sociais:

Estas fotografias também chegam dias depois de ter sido revelado que o ator foi recentemente encontrado inconsciente, razão que levou a sua banda, os Hollywood Vampires, a cancelar o concerto em Budapeste, na Hungria, a poucos minutos do início.

