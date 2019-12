A revista de saúde que mais vende em Portugal voltou a apresentar produções fotográficas com algumas das mais populares celebridades femininas. Carolina Patrocínio, apresentadora de televisão e repórter, foi o destaque da primeira edição do ano da Prevenir, que foi para as bancas ainda nos últimos dias de 2018. Fernanda Serrano, atriz, fechou o lote, ao protagonizar a capa de dezembro de 2019. A lista inclui ainda a fadista Cuca Roseta e a atriz Isabela Valadeiro.