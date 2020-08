O verão chegou em grande força e com ele o mês preferido da grande maioria dos portugueses, e dos famosos nacionais, para as tradicionais férias na praia. E com as celebridades de férias, são as fotografias em biquíni e fato de banho a dominar as páginas de redes sociais.

Depois de uma passagem pelas contas das mais famosas celebridades nacionais resolvemos relembrar-lhe quem são os rostos conhecidos que acima dos 40 anos continuam a brilhar com silhuetas invejáveis e, acima de tudo, confiantes com as suas curvas quando chega a altura de posar em biquíni e fato de banho.

Nomes como Bárbara Norton de Matos, Catarina Furtado ou Cristina Ferreira não podiam faltar nesta lista, mas a verdade é que há muitos mais. Confira as imagens na galeria.

