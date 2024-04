A princesa Martha Louise e o noivo, o xamã Durek Verrett, casam-se no final do próximo verão na Noruega. O jornal local Se og Hør teve acesso a um dos convites, pelo que foram descobertas algumas exigências dos noivos.

Para começar, a etiqueta do enlace é bastante rigorosa: As mulheres terão que usar vestido longo e é exigido que não usem branco, rosa, dourado ou que vão totalmente de preto. Já para os homens, o smoking é o look exigido.

Aos convidados oriundos dos Estados Unidos, onde reside o xamã, foi-lhes pedido para se inspirarem nos 'figurinos' que vemos nas cerimónias dos Óscares.

Além do 'dress code', os convidados estão expressamente proibidos de tirar fotografias ou de filmar durante o evento.

Leia Também: Rei Harald da Noruega reaparece após cirurgia ao coração