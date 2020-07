Na tarde desta quarta-feira, dia 1, Noélia viveu um momento profundamente emocionante na casa do 'Big Brother'. Com a ajuda de Daniel Guerreiro, que é hipnoterapeuta, a empresária enfrentou a dor da perda do pai, que morreu pouco tempo antes de esta entrar no reality show.

O concorrente fê-la 'encontrar-se' com o progenitor e dedicar-lhe algumas palavras em jeito de despedida.

"Digo-lhe que tenho pena que não tenha cuidado mais de si, gostava que não se tivesse enervado tanto. Gosto muito de si. Não quero que se enerve. Quando há problemas, tudo tem uma solução. Pode contar comigo para tudo. Estou sempre disponível para poder ajudá-lo", foram as palavras de Noélia.

Pode rever o momento aqui.

