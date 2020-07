Sandrina acaba de completar 22 anos e esta quarta-feira, no rescaldo do dia do seu aniversário, abriu-se em condidências a Iury. O tema de conversa foi a vida a amorosa, o que levou a alentejana a revelar os seus medos em relacionar-se.

"Tenho medo de namorar", começou por referir. Questionada pela colega do porquê dos seus receios, Sandrinha contou que experiências do passado a levaram a temer relacionamentos tóxicos.

"Tenho medo de perder a minha liberdade. Já me tiraram e tenho medo", completou.

Por sua vez, Iury mostrou-se compreensiva com a prespectiva de Sandrina, uma vez que também já foi controlada por um ex-namorado.

