A rainha Isabel II atenderá apenas as chamadas de duas pessoas que fazem parte da 'Firma' - como é conhecida a realeza britânica lá fora.

"Aparentemente, a rainha tem duas pessoas com quem mais fala ao telefone", informou o comentador real Jonathan Sacerdoti no podcast The Royally US, acrescentando que o seu telemóvel contém uma "encriptação criada pelo MI6" de maneira a que ninguém consiga aceder ao mesmo.

"Mas as duas pessoas com quem fala mais será a filha, a princesa Ana e manager de corridas [de cavalos], John Warren", nota.

Uma curiosidade que chega a público num momento particularmente difícil para a família real britânica. Harry e Meghan Markle estão longe, a viver nos Estados Unidos, e a verdade é que as notícias sobre tensões entre os duques de Sussex e a restante família não param de surgir.

Ainda assim, a monarca fez questão de convidar todos para as celebrações de Natal que acontecerão em Sandringham.

