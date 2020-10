Jéssica Antunes foi a concorrente expulsa da gala de ontem à noite do reality show "Big Brother - A Revolução", exibido pela TVI e pelo TVI Reality. Há pouco, em entrevista a Manuel Luís Goucha no programa matinal "Você na TV!", a bailarina de 26 anos, que reside no concelho de Sintra, explicou as razões que a levaram a increver-se no polémico formato, estreado em Portugal em 2000. "Entrei neste programa para testar os meus limites e para sair da minha zona de conforto", revela a ex-concorrente.

Viciada em redes sociais, Jéssica Antunes viu-se obrigada a viver sem telemóvel durante seis semanas. "Aprendi que conhecemos muito melhor as pessoas sem elas, conversando e interagindo", assume a dançarina, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue. "Só me arrependo de ter falado demasiado da minha irmã", desabafa. Durante o reality show, Jéssica Antunes sugeriu que Margarida Antunes, influenciadora digital, teria sido cortejada por João Félix, jogador de futebol do Atlético Madrid FC.

Durante a participação no reality show da TVI, Jéssica Antunes apaixonou-se por Rui Pedro Figueiredo, outro dos concorrentes de "Big Brother - A Revolução", um dos nomeados desta semana. "Gostava que fosse o Rui a ganhar mas, se ganhasse o Renato [Ribeiro], eu ficaria igualmente feliz. É uma pesssoa genuína, pura, que não vê maldade em nada e que gosta de aprender com os outros", afirma a bailarina, que destaca ainda outra concorrente. "Das mulheres, aposto na Zena [Pacheco]", confessa.