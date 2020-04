O 'All In Challenge' está a espalhar-se como um rastilho de pólvora nas redes sociais, tornando-se rapidamente uma das iniciativas de caridade mais emocionantes do mundo. Alguns dos principais atletas, atores, músicos e magnatas do mundo estão a leiloar os seus bens preciosos e experiências únicas na vida para arrecadar dinheiro para aqueles que enfrentam insegurança alimentar durante a pandemia de coronavírus.

Criado pelo fundador da loja de desporto Fanatics, Michael Rubin, o desafio vai-se propagando com as estrelas a nomearem outras depois de oferecerem algo, e já arrecadou mais de 13 milhões de dólares, com 100% dos lucros destinados a organizações sem fins lucrativos como Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen e No Kid Hungry.

