Há quem olhe com algum desdém para as pessoas que sofrem de transtornos como autismo ou síndrome de Asperger. No entanto, a verdade é que existem muitas pessoas que, apesar destas condições, vivem as suas vidas de forma completamente normal.

As celebridades não são exceção, sendo possível encontrar vários casos de quem conseguiu atingir um nível muito alto de sucesso.

Esta galeria tem como objetivo desafiar as noções preconcebidas do público sobre as pessoas com autismo, mostrando que são mais familiares do que pensávamos.

