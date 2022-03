Repletas de fama e riqueza, muitas celebridades têm também de lidar com a pressão, seja dos fãs ou da profissão que exercem, a invasão de privacidade e o facto de não poderem ter uma 'vida normal'. Muitos recorrem ao abuso de substâncias como forma de escape, mas perdem-se na luta para voltar à sobriedade.

Jane Lynch, que atualmente pode ser vista em 'A Maravilhosa Sra. Maisel', concedeu recentemente uma entrevista onde falou sobre a sua longa luta contra o alcoolismo.

Em declarações ao The Guardian, Lynch revelou que começou a beber durante a adolescência e continuou até chegar aos 30. Rapidamente a atriz começou a recorrer ao álcool para sentir-se bem, mas quando a substância deixou de ter esse efeito, Lynch percebeu que já não conseguia parar de beber. Foi então que a norte-americana chegou ao ponto em que queria ficar sóbria e juntar-se aos Alcoólicos Anónimos (AA). "Eu simplesmente adorava os AA", referiu a atriz. "Era uma benesse, era quase como se ficasse sóbria de repente".

Lynch manteve-se de tal forma sóbria durante tantos anos que chegou a acreditar que poderia criar uma nova e saudável relação com o álcool. "Tornei-me numa expert de vinho de uma forma que apenas um alcoólico consegue", revelou. "Voltei à negação depois de tantos anos de sobriedade e de autoconhecimento. Enganei-me a mim própria - acordei um dia e percebi que tinha voltado". A atriz precisou de seis meses para se recuperar daquela recaída. Jane Lynch disse que era como se a "fada da sobriedade" lhe tivesse concedido uma nova chance.

Na verdade, seja para ajudar a lidar com as pressões da fama ou da depressão, muitas estrelas recorreram às drogas ou ao álcool em algum momento das suas vidas para as ajudar a lidar com a situação.

Clique nesta galeria para saber mais sobre alguns desses rostos famosos e as suas batalhas.

Leia Também: Celebridades e as manchas de suor na roupa