Para os fãs dos D'ZRT, este pode muito bem ser o presente ideal. Se algum dos seus amigos ou familiares sabe de cor as letras da banda, então este artigo é para si.

Em todos os concertos que o grupo tem dado têm sido vendidos produtos de merchandise que destacam algumas das frases mais conhecidas dos temas que todos conhecemos.

"Para mim tanto me faz", "quero um verão azul" e "o que me faz querer voltar" são os versos estampados em t-shirts, sweatshirts e sacos que podem ser encontrados também no site oficial da banda.

Os preços variam entre os 15 e os 45 euros, como pode conferir aqui. Diga-nos: de qual mais gosta?

Leia Também: Ficou com vontade de ver os D'ZRT? Veja quais os bilhetes disponíveis