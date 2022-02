Ao longo dos últimos dias, várias figuras públicas levantaram a voz perante o que está a acontecer na casa do 'Big Brother Famosos'. Nomes como Carolina Deslandes, Ana Garcia Martins ou Júlia Palha manifestaram-se publicamente contra Bruno de Carvalho exigindo a sua expulsão imediata tendo em conta a forma como se tem comportado com Liliana.

Helena Isabel Patrício revelou, contudo, uma opinião diferente do que se está a passar.

"São muitas as mensagens que recebo relativamente ao que se está a passar com o casal Bruno e Liliana. Reprovo totalmente as atitudes do Bruno, uma vez que as considero obsessivas e desmedidas. Contudo, na minha opinião não consubstancia o crime de 'violência doméstica'", sublinha nas histórias da sua conta de Instagram.

"Questionam-me porque é que não dou a 'cara' e não me insurjo publicamente sobre o tema, nomeadamente nos Extras. Considero-me uma pessoa justa, e creio que independentemente da avaliação que eu faça da situação devo ponderar cada palavra", continua.

"Antes de se fazer um julgamento de uma pessoa/situação deve ponderar-se cada palavra. Nem todas as pessoas estão familiarizadas com as leis, por isso, não façam avaliações desprovidas de verdade como se a vossa verdade fosse absoluta", completa, mostrando as leis relativas ao crime.

