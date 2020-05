Há quatro meses que a vida de Inês Folque ganhou muito mais amor. No dia 10 de janeiro nasceu o primeiro filho da apresentadora, Tomás, que desde então ganhou destaque nas suas redes sociais.

São várias as fotografias do bebé que Inês partilha com os seguidores, deixando-os completamente derretidos com os olhos azuis e cabelo ruivo do pequeno Tomás.

Como seria de esperar, os quatro meses do menino foram assinalados com uma publicação no Instagram e novas fotos do bebé. "Quatro meses cheios de amo", declarou a mamã babada no registo.

Também nós quisemos assinalar a data mostrando-lhe as 10 fotografias do bebé de Inês Folque que até agora mais encantaram os seguidores. Espreite a galeria.

