As Just Girls atuaram na gala do 31.º aniversário da TVI e preparam-se para um concerto único que junta todas as bandas da série 'Morangos com Açúcar'.

Esta quinta-feira, a banda composta por Diana Monteiro, Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas estiveram na RFM para falar deste regresso e acabaram por partilhar curiosidades mais pessoais.

Ao serem questionadas se estão solteiras, Diana Monteiro revelou que não está numa relação. No entanto, há quem esteja a preparar-se para casar.

Ana Maria Velez disse que não está solteira, mas sim "noiva e feliz". Veja o momento na publicação abaixo:

