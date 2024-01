As Just Girls são uma das bandas confirmadas para o concerto de reunião dos projetos musicais de 'Morangos com Açúcar' mas, apesar de não pisarem o palco há 13 anos, as quatro artistas continuam a merecer o carinho do público.

Nas redes sociais deste grupo foi publicada uma imagem que comprova que, só no Spotify, as músicas das Just Girls foram ouvidas mais de 540 mil vezes, no total de mais de 25 mil horas, números que se dividem por 113 países.

"A última vez que lançámos um álbum foi em 2010 e após 13 anos afastadas vocês continuam a ouvir a nossa música! Mais de meio milhão de vocês continuou a dar amor à nossa arte, obrigada à nossa JG SQUAD e continuem a fazer stream porque dia 8 queremos ouvir-vos a cantar todos os clássicos connosco", pode ler-se.

Vale lembrar que Just Girls, D'ZRT e 4Taste vão dar um concerto muito especial no dia 8 de junho, no Passeio Marítimo de Algés.

