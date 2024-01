É já no próximo dia 8 de junho que os 4Taste regressam aos palcos, isto depois de vários anos afastados das luzes da ribalta.

A banda irá juntar-se aos D'ZRT e às Just Girls e o ano de 2024 já começou com uma onda de ensaios.

Nas redes sociais, criadas após o anúncio do regresso, os músicos David Gama, Nelson Patrão, Francisco Borges e Luke d'Eça têm vindo a mostrar excertos do que está a ser preparado e provaram que quem sabe nunca esquece.

Músicas como 'Diz-me Que Sim', 'Só Tu Podes Alcançar' e 'Diz Mais Uma Vez' parecem estar confirmadas no repertório do concerto de reunião das bandas dos 'Morangos com Açúcar', conforme poderá ver mais abaixo.

