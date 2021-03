Vários artistas portugueses recorreram às redes sociais para assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se celebra este sábado, 27 de março.

No Instagram, já foram várias as publicações que destacaram este dia especial.

"Hoje é dia de festa na classe! Quando isto tudo acabar teremos certamente estes teatros todos abertos e cheios. Com as pessoas a viverem a magia de uma história que lhes encha a alma, que os façam sentir bem, felizes e de coração cheio. Obrigado pela resistência. A Arte Cura, Salva é perseverante. VIVA O TEATRO", disse Gonçalo Diniz.

"Dia Mundial do Teatro! Viva o Teatro", destacou Joaquim Monchique.

Por sua vez, Ângela Pinto escreveu: "O Teatro é a génese... está em nós existe em cada respiração desde que existe ser humano... Viva o Teatro".

João Baião recordou na mesma rede social um dos muitos papéis que já interpretou. "Fui o rei de França no espetáculo 'Rei Lear', no Teatro Experimental Cascais, com encenação de Carlos Avillez, em 1990. Viva o Teatro".

"Um forte abraço da minha alma para este amigo que me ensinou a ser a pessoa que sou hoje! Obrigada TEATRO", disse Rita Ribeiro.

Quem também não deixou passar em branco este dia especial foi Manuela Couto: "Viva o TEATRO! Coragem para todos os que o fazem! Porque é uma luta diária".

Outra figura pública que fez questão de destacar a data foi Fátima Lopes: "As portas dos teatros podem estar encerradas, mas não deixaremos de celebrar este Dia Mundial do Teatro. Graças à tecnologia, há muitas companhias, teatros municipais e o Nacional, que levam os palcos até à nossa casa. Sugiro-vos que naveguem pela enorme oferta de peças gratuitas ou a preços muito acessíveis que estão disponíveis online. Quando as portas se abrirem, lá estaremos para aplaudir. Porque a cultura é segura. Porque a cultura é essencial".

[Notícia atualizada às 10h05]