Depois de 11 anos a fazer rir o mundo, o elenco de 'Uma Família Muito Moderna' terminou as gravações da célebre série. Um momento emotivo que foi rematado com um jantar de despedida no qual todas as estrelas se reuniram.

Ariel Winter, que dava vida à personagem Alex Dunphy, foi uma das celebridades que não faltou e fez-se notar num sensual vestido preto cheio de transparências.

O look foi partilhado nas redes sociais da colega de elenco Sarah Hyland e não passou despercebido aos olhos dos fãs.

Veja na galeria.

Leia Também: Margarida Corceiro posa sensual em biquíni. João Félix não resistiu