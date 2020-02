Margarida Corceiro é dona de uma beleza que não passa despercebida a ninguém. Prova disso foi a publicação mais recente que a modelo e atriz fez na sua conta de Instagram na qual dá conta de um trabalho que protagonizou para uma marca de trajes de banho.

Desde logo, a também participante da atual edição do programa da TVI 'Dança com as Estrelas' recebeu os mais diversos elogios, sendo que um acabou por se destacar - o do namorado, João Félix.

O jogador de futebol recorreu aos emojis em forma de chamas, realçando desta forma a sensualidade da companheira.

Ora veja:

Leia Também: João Félix declara-se a Margarida Corceiro: "Amo-te todos os dias"