Ariana Grande não ficou indiferente à publicação de um internauta que comemorou os dez anos do lançamento da música 'The Way', de 2013. Um tema que fez em parceria com Mac Miller.

Respondendo à publicação de um fã, Ariana Grande disse: "Amo-te". E depois publicou nas stories da sua página de Instagram a partilha com a mesma mensagem, relata a People.

De recordar que Ariana e Mac Miller tornaram-se amigos enquanto foi criada e apresentada a música 'The Way'. Mais tarde, em 2016, começaram a namorar. A relação durou dois anos, tendo terminado em 2018 - pouco antes de o rapper morrer em setembro de 2018, aos 26 anos.