Ariana Grande e Ethan Slater foram fotografados no momento em que chegavam a Nova Iorque, no passado domingo, e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional.

Na ocasião, ambos estavam com casacos pretos, calças da mesma cor e máscara de proteção individual. O cão da cantora também estava presente, o patudo Toulouse.

Além de terem destacado as imagens, a People recordou ainda as declarações de uma fonte que contou que "as coisas estão sérias entre o casal", que está a namorar desde julho.

