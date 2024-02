Phoebe Bridgers fez questão de dirigir uma mensagem ao antigo presidente dos Grammys, Neil Portnow, que foi recentemente acusado de abusos sexuais.

Quando conversou com os repórteres, de acordo com a The Hollywood Reporter, junto das colegas da banda Julien Baker e Lucy Dacus, a artista começou por introduzir: "Tenho algo a dizer sobres as mulheres. O ex-presidente da Recording Academy, Neil Portnow, disse que se as mulheres quiserem ser nomeadas e ganhar Grammys deviam esforçar-se".

"Ele também está a ser acusado de abuso sexual... E para ele gostaria de deixar uma mensagem: Sei que ainda não estás morto mas, quando estiveres, arde no inferno", acrescentou.

De recordar que o grupo Boygenius venceu vários prémios, nomeadamente na categoria de Melhor performance de rock, Melhor música rock e Melhor álbum de música alternativa.

