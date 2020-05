Durante a sua ida ao programa '5 Para A Meia Noite', João Manzarra partilhou com Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves um incidente que viveu há uns anos com a sua primeira namorada.

"Decorria o ano de 2003. Era jovem, apaixonado, estava numa relação, a minha primeira relação, a primeira mulher que ia cair nos meus braços, que ia cair noutros sítios, e tinha preparado uma noite romântica na ausência da minha mãe", começa por relatar.

"Aqueço o quarto, preparo um bom banho de imersão e no momento em que há espuma de banho, mergulhamos as nossas pernas no banho, vem um enorme cheiro a queimado, o quarto estava a arder", revela.

"Aquela que poderia ser uma noite romântica, de amor intenso, acabou por se tornar num inferno, com um quarto completamente chamuscado", terminou.

