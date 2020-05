João Manzarra foi um dos convidados a marcar presença no último programa da RTP1 - '5 Para A Meia Noite'. Como é habitual, o apresentador participou na rubrica 'Pressão no Ar', na qual falou sobre uma das grandes curiosidades acerca da sua vida: o antigo relacionamento com Jessica Athayde.

"Muitas pessoas pediram para nós fazermos esta pergunta. Quem é que acabou a relação? Tu ou a Jessica?", questionou Filomena Cautela.

"Eu não gosto de falar sobre isso, mas a Jessica já falou. Ela disse que fui eu, mas acho por acaso que não fui. Foi ela por ter sido muito parvinha... estou a brincar", disse o apresentador.

Recorde-se que foi também nesta edição que Filomena Cautela revelou que estava de saída do talkshow.

