Catarina Camacho, apresentadora da RTP1, partilhou com os seus seguidores do Instagram uma nova conquista que alcançou no que ao seu visual diz respeito. Conforme se pode ver pela sua mais recente publicação, o seu corpo mudou bastante, tal como a própria o fez questão de evidenciar:

"Aos 37 anos voltei a ter a minha barriga de 25. Sem cirurgias, sem dor, sem patrocínios", fez saber.

Entretanto, nas InstaStories, partilhou mais uma série de pormenores.

"Em pouco tempo perdi muitos centímetros, muito volume que tinha e que não me deixava nada feliz. Agora voltei a ter uma cintura de vespa como se costuma dizer, a pele lisinha e estou mesmo muito feliz", refere.

"Os resultados são impressionantes, ninguém me está a pagar para dizer isto, pelo contrário, eu paguei todos os meus tratamentos, foi um ótimo investimento", completou.

[Os resultados ao longo dos tratamentos] © Instagram/Catarina Camacho