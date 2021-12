Morreu o apresentador Grichka Bogdanoff, vítima da Covid-19. Tinha 72 anos. Numa nota divulgada pelo agente, adiantam que o apresentador partiu na terça-feira, 28 de dezembro, rodeado pelos entes queridos.

Os meios de comunicação locais informaram que Grichka - mais conhecido pelo trabalho ao lado do irmão gémeo, Igor, no programa 'Temps X' - foi internado nos cuidados intensivos num hospital de Paris no dia 15 de dezembro após ficar infetado com Covid-19.

De acordo com o Le Monde, uma fonte próxima dos irmãos Bogdanoff disse que ambos não foram vacinados contra a Covid-19, e que Igor também foi internado no mesmo hospital.

