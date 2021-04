Na semana de estreia do 'Cristina ComVida', o novo programa dos fins de tarde da TVI, são já quatro as personagens a que Eduardo Madeira apresentou ao público.

Bumba na Pipoca é uma "influencer, blogger, instagramer e stylist", explica o comediante numa publicação nas redes sociais. "Vai dar conselhos. Ninguém os quer nem dados, mas ela dá à mesma", acrescenta.

Bumba na Pipoca apareceu no pequeno ecrã pela primeira vez esta quarta-feira e veio juntar-se às personagens do construtor civil, do taxista Tó Russo e da vizinha Adelaide, a mulher que "não dá audiências à TVI".

Leia Também: 'Cristina ComVida'. Eduardo Madeira dá vida a personagem que odeia a TVI